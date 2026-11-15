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    Зеленский: Разведка сообщает, что Россия готовит новые удары по Украине

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 23:59
    Зеленский: Разведка сообщает, что Россия готовит новые удары по Украине

    Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По его словам, на фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.

    "Наши приоритеты - ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на поставках ракет для Patriot и NASAMS. Российская баллистическая угроза остается очень, очень серьезной. По данным разведки, Россия готовит новые удары. Мы будем работать с партнерами и над увеличением производства дронов. У нас есть такой потенциал, и сейчас он используется", - заявил Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
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