Зеленский: Разведка сообщает, что Россия готовит новые удары по Украине

Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых массированных ударов по Украине.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, на фоне этой угрозы российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, сосредотачивая удары по отдельным регионам в течение нескольких суток.

"Наши приоритеты - ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на поставках ракет для Patriot и NASAMS. Российская баллистическая угроза остается очень, очень серьезной. По данным разведки, Россия готовит новые удары. Мы будем работать с партнерами и над увеличением производства дронов. У нас есть такой потенциал, и сейчас он используется", - заявил Зеленский.