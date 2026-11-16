Zelenski: Kəşfiyyat Rusiyanın Ukraynaya yeni zərbələrə hazırlaşdığını bildirir
- 16 noyabr, 2026
- 01:13
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın yeni kütləvi zərbələr endirməyə hazırlaşdığı barədə məlumata malikdir.
"Report"un məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bunu "Telegram" kanalında açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, bu təhlükə fonunda Rusiya qüvvələri enerji infrastrukturuna hücumlara davam edir və bir neçə gün ərzində zərbələri müəyyən bölgələrə yönəldir.
"Bizim prioritetimiz hava hücumundan müdafiədir və tərəfdaşlarımız "Patriot" və NASAMS üçün raketlərin tədarükünə diqqət yetirməlidirlər. Rusiyanın ballistik təhdidi çox, çox ciddi olaraq qalır. Kəşfiyyat məlumatlarına görə, Rusiya yeni zərbələr endirməyə hazırlaşır. Biz tərəfdaşlarımızla birlikdə dron istehsalını artırmaq üçün çalışacağıq. Bizim belə potensialımız var və hazırda bundan istifadə edirik", - Zelenski bildirib.