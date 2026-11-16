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    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения

    Медиа
    • 16 ноября, 2026
    • 00:59
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения

    Во Дворце Гейдара Алиева 15 ноября была организована концертная программа под названием "Юбилейный вечер" по случаю 100-летия Азербайджанского радио и 70-летия Азербайджанского телевидения.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посмотрела концертную программу.

    Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

    Затем глава ЗАО "Азербайджанское Tелевидение и Радиовещание" (AzTV) Ровшан Мамедов зачитал поздравительное письмо, направленное президентом Ильхамом Алиевым работникам телевидения и радио страны.

    В художественной части вечера выступили известные деятели искусства и музыкальные коллективы Азербайджана. Народные и заслуженные артисты, группа "Раст" представили зрителям музыкальные номера. Выступление Азербайджанского государственного ансамбля танца придало вечеру особый колорит. На юбилейном концерте также выступила известная латвийская певица Лайма Вайкуле.

    В рамках мероприятия выдающиеся ведущие Азербайджанского телевидения поделились воспоминаниями из истории телевидения и радио.

    На юбилейном вечере были продемонстрированы фильмы, подготовленные на основе богатых архивных материалов AzTV. Также были представлены сценки из знаменитых телепередач, оставивших след в памяти зрителей.

    Юбилейный вечер завершился выступлением хора коллектива Азербайджанского Телевидения в составе 100 человек и исполнением народной артистки Зейнаб Ханларовой.

    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения
    Ровшан Мамедов Азербайджанское телевидение Концертная программа
    Фото
    Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Radiosu və Televiziyasının yubiley konserti təşkil olunub
    44 filmi
    MiniBoss

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