Во Дворце Гейдара Алиева в Баку отметили юбилеи Азербайджанского радио и телевидения

Во Дворце Гейдара Алиева 15 ноября была организована концертная программа под названием "Юбилейный вечер" по случаю 100-летия Азербайджанского радио и 70-летия Азербайджанского телевидения.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посмотрела концертную программу.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем глава ЗАО "Азербайджанское Tелевидение и Радиовещание" (AzTV) Ровшан Мамедов зачитал поздравительное письмо, направленное президентом Ильхамом Алиевым работникам телевидения и радио страны.

В художественной части вечера выступили известные деятели искусства и музыкальные коллективы Азербайджана. Народные и заслуженные артисты, группа "Раст" представили зрителям музыкальные номера. Выступление Азербайджанского государственного ансамбля танца придало вечеру особый колорит. На юбилейном концерте также выступила известная латвийская певица Лайма Вайкуле.

В рамках мероприятия выдающиеся ведущие Азербайджанского телевидения поделились воспоминаниями из истории телевидения и радио.

На юбилейном вечере были продемонстрированы фильмы, подготовленные на основе богатых архивных материалов AzTV. Также были представлены сценки из знаменитых телепередач, оставивших след в памяти зрителей.

Юбилейный вечер завершился выступлением хора коллектива Азербайджанского Телевидения в составе 100 человек и исполнением народной артистки Зейнаб Ханларовой.