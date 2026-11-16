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    Ракета-носитель со спутниками Amazon взорвалась почти сразу после старта

    ИКТ
    • 16 ноября, 2026
    • 02:07
    Ракета-носитель со спутниками Amazon взорвалась почти сразу после старта

    Ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпела крушение примерно через 10 минут после старта.

    Как передает Report, об этом ULA сообщила в социальной сети X.

    "Мы подтверждаем, что во время полета ракеты-носителя Vulcan, стартовавшей с площадки Space Launch Complex 41, на 10-й минуте произошла нештатная ситуация. В результате полезная нагрузка для миссии компании Amazon не была выведена на орбиту", - говорится в сообщении.

    По предварительным данным, сбой произошел в работе верхней ступени ракеты.

    Причины произошедшего уточняются.

    В рамках полета компания планировала вывести на орбиту 40 спутников Amazon Leo, обеспечивающих доступ в интернет. Всего проект предусматривает вывод на околоземную орбиту более 3 тыс. аппаратов.

    Ракета-носитель Amazon
    Amazon peyklərinin olduğu raket buraxılışdan dərhal sonra qəzaya uğrayıb
    44 filmi
    44 filmi

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