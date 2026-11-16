Ракета-носитель со спутниками Amazon взорвалась почти сразу после старта

Ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) потерпела крушение примерно через 10 минут после старта.

Как передает Report, об этом ULA сообщила в социальной сети X.

"Мы подтверждаем, что во время полета ракеты-носителя Vulcan, стартовавшей с площадки Space Launch Complex 41, на 10-й минуте произошла нештатная ситуация. В результате полезная нагрузка для миссии компании Amazon не была выведена на орбиту", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сбой произошел в работе верхней ступени ракеты.

Причины произошедшего уточняются.

В рамках полета компания планировала вывести на орбиту 40 спутников Amazon Leo, обеспечивающих доступ в интернет. Всего проект предусматривает вывод на околоземную орбиту более 3 тыс. аппаратов.