Amazon peyklərinin olduğu raket buraxılışdan dərhal sonra qəzaya uğrayıb
- 16 noyabr, 2026
- 02:33
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"United Launch Alliance" (ULA) şirkətinə məxsus "Vulcan" daşıyıcı raketi startdan təxminən 10 dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ULA "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Space Launch Complex 41" meydançasından buraxılan "Vulcan" daşıyıcı raketinin uçuşunun 10-cu dəqiqəsində qeyri-adi vəziyyətin baş verdiyini təsdiqləyirik. Nəticədə "Amazon" şirkətinin missiyası üçün nəzərdə tutulan faydalı yük orbitə çıxarılmayıb", - məlumatda bildirilib.
İlkin məlumata görə, nasazlıq raketin yuxarı pilləsinin işində baş verib.
Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Şirkət uçuş çərçivəsində internetə çıxışı təmin edən 40 ədəd "Amazon Leo" peykini orbitə çıxarmağı planlaşdırırdı. Ümumilikdə layihə çərçivəsində Yerətrafı orbitə 3 mindən çox peykin göndərilməsi nəzərdə tutulur.