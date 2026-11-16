İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Amazon peyklərinin olduğu raket buraxılışdan dərhal sonra qəzaya uğrayıb

    İKT
    • 16 noyabr, 2026
    • 02:33
    Amazon peyklərinin olduğu raket buraxılışdan dərhal sonra qəzaya uğrayıb

    "United Launch Alliance" (ULA) şirkətinə məxsus "Vulcan" daşıyıcı raketi startdan təxminən 10 dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ULA "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Space Launch Complex 41" meydançasından buraxılan "Vulcan" daşıyıcı raketinin uçuşunun 10-cu dəqiqəsində qeyri-adi vəziyyətin baş verdiyini təsdiqləyirik. Nəticədə "Amazon" şirkətinin missiyası üçün nəzərdə tutulan faydalı yük orbitə çıxarılmayıb", - məlumatda bildirilib.

    İlkin məlumata görə, nasazlıq raketin yuxarı pilləsinin işində baş verib.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Şirkət uçuş çərçivəsində internetə çıxışı təmin edən 40 ədəd "Amazon Leo" peykini orbitə çıxarmağı planlaşdırırdı. Ümumilikdə layihə çərçivəsində Yerətrafı orbitə 3 mindən çox peykin göndərilməsi nəzərdə tutulur.

    Amazon Raket daşıyıcısı Ballistik raket proqramı
    Ракета-носитель со спутниками Amazon взорвалась почти сразу после старта
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:42
    Rusiya və Gürcüstan xüsusi nümayəndələr səviyyəsində birbaşa dialoqu bərpa edirlər
    Region
    03:04
    Foto
    Tbilisidə Azərbaycan panteonunda tarixi şəxsiyyətlərin məzarları qarşısında QR kodlar quraşdırılıb
    Xarici siyasət
    02:33
    Amazon peyklərinin olduğu raket buraxılışdan dərhal sonra qəzaya uğrayıb
    İKT
    02:10
    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb
    Region
    01:59
    Meksika kartelləri ABŞ-nin sərhədçilərini izləmək üçün dronlardan istifadə edir
    Digər ölkələr
    01:45
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Fransaya, İspaniya İngiltərəyə məğlub olub
    Futbol
    01:13
    Zelenski: Kəşfiyyat Rusiyanın Ukraynaya yeni zərbələrə hazırlaşdığını bildirir
    Digər ölkələr
    00:40
    Foto
    Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Radiosu və Televiziyasının yubiley konserti təşkil olunub
    Media
    00:35
    "Bitly" "X"də kiber hücumun fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti