В Насиминском районе Баку упавшее из-за ветра дерево заблокировало вход в дом
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 00:50
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В Насиминском районе Баку упавшее из-за сильного ветра крупное дерево заблокировало вход в частный дом.
Как передает Report, в службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о том, что в помещении есть люди, которым нужна эвакуация.
На место ЧП выехали подразделения Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате сильного ветра крупное дерево упало и перекрыло вход в частный жилой дом, из-за чего два человека оказались заблокированными в здании.
Спасатели, применив специальные средства, эвакуировали граждан.
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