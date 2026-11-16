В Насиминском районе Баку упавшее из-за ветра дерево заблокировало вход в дом

В Насиминском районе Баку упавшее из-за сильного ветра крупное дерево заблокировало вход в частный дом.

Как передает Report, в службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о том, что в помещении есть люди, которым нужна эвакуация.

На место ЧП выехали подразделения Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате сильного ветра крупное дерево упало и перекрыло вход в частный жилой дом, из-за чего два человека оказались заблокированными в здании.

Спасатели, применив специальные средства, эвакуировали граждан.