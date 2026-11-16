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    В Насиминском районе Баку упавшее из-за ветра дерево заблокировало вход в дом

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 00:50
    В Насиминском районе Баку упавшее из-за ветра дерево заблокировало вход в дом

    В Насиминском районе Баку упавшее из-за сильного ветра крупное дерево заблокировало вход в частный дом.

    Как передает Report, в службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил вызов о том, что в помещении есть люди, которым нужна эвакуация.

    На место ЧП выехали подразделения Службы спасения особого риска МЧС.

    При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате сильного ветра крупное дерево упало и перекрыло вход в частный жилой дом, из-за чего два человека оказались заблокированными в здании.

    Спасатели, применив специальные средства, эвакуировали граждан.

    МЧС Азербайджана
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