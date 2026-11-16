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    Мексиканские картели подключили дроны к слежке за пограничниками США

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 01:20
    Мексиканские картели подключили дроны к слежке за пограничниками США

    Мексиканские наркокартели применяют беспилотные летательные аппараты для слежки за американскими пограничниками и для координации нелегального перехода мигрантов через границу на участке между Тихуаной и Сан-Диего.

    Как передает Report, об этом пишет газета El Universal со ссылкой на представителя пограничного патруля США.

    По его словам, крупнейшие мексиканские картели "Синалоа" и "Новое поколение Халиско", а также другие группировки с помощью беспилотников отслеживают передвижения агентов: время их прибытия и ухода, перемещения, чем они занимаются и даже когда едят или отлучаются, чтобы найти возможность для незаконного перехода мигрантов.

    "Мы видим, что преступные организации и картели уже стали одним целым. Они работают вместе и теперь используют дроны не столько для доставки наркотиков, сколько для слежки за агентами пограничного патруля", - сказал собеседник издания.

    Дроны, как отметил представитель ведомства, запускают в том числе из тихуанских районов Нидо-де-лас-Агилас и Лас-Торрес, откуда проводники мигрантов направляют людей и наблюдают за агентами. Мигрантов, по его словам, ведут по телефону, подсказывая маршрут.

    По данным издания Índice Político, в этом году объединенная оперативная группа Южной границы при Северном командовании США нейтрализовала более 300 беспилотников на участке между Тихуаной и Сан-Диего. Протяженность границы здесь составляет почти 100 км. Из-за укрепления пограничной стены все больше попыток нелегальной переправки совершается морем: контрабандисты используют гидроциклы и скоростные катера.

    Антидроновая система защиты Пограничный контроль Мексика Соединенные Штаты Америки (США)
    Meksika kartelləri ABŞ-nin sərhədçilərini izləmək üçün dronlardan istifadə edir
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