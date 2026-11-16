Bitly работает над устранением последствий кибератак в Х

Сервис сокращения ссылок Bitly начал работу по устранению последствий кибератаки на аккаунты известных личностей и компаний в соцсети Х.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"Ранее мы выявили проблему, которая позволяла злоумышленникам повторно использовать определенные старые неактивные ссылки и перенаправлять пользователей на контент, не связанный с первоначальными публикациями. Мы приостановили работу задействованных аккаунтов и отключаем затронутые ссылки", - отмечается в тексте.

В Bitly отметили, что команда по обеспечению безопасности работает над устранением проблемы и усилением защиты от подобных злоупотреблений в будущем.

New York Post до этого сообщал, что старые публикации в аккаунтах известных личностей и компаний, в том числе президента США Дональда Трампа, фастфуд-гигантов Burger King и McDonald's, подверглись кибератаке.