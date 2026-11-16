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    Bitly работает над устранением последствий кибератак в Х

    ИКТ
    • 16 ноября, 2026
    • 00:18
    Bitly работает над устранением последствий кибератак в Х

    Сервис сокращения ссылок Bitly начал работу по устранению последствий кибератаки на аккаунты известных личностей и компаний в соцсети Х.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

    "Ранее мы выявили проблему, которая позволяла злоумышленникам повторно использовать определенные старые неактивные ссылки и перенаправлять пользователей на контент, не связанный с первоначальными публикациями. Мы приостановили работу задействованных аккаунтов и отключаем затронутые ссылки", - отмечается в тексте.

    В Bitly отметили, что команда по обеспечению безопасности работает над устранением проблемы и усилением защиты от подобных злоупотреблений в будущем.

    New York Post до этого сообщал, что старые публикации в аккаунтах известных личностей и компаний, в том числе президента США Дональда Трампа, фастфуд-гигантов Burger King и McDonald's, подверглись кибератаке.

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