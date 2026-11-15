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    Аккаунты известных личностей и компаний в Х подверглись хакерской атаке

    ИКТ
    • 15 ноября, 2026
    • 23:34
    Аккаунты известных личностей и компаний в Х подверглись хакерской атаке

    Старые публикации в аккаунтах известных личностей и компаний, в том числе президента США Дональда Трампа, фастфуд-гигантов Burger King и McDonald's, стали перенаправлять пользователей на сторонние интернет-страницы.

    Как сообщает Report со ссылкой на New York Post, неизвестные злоумышленники воспользовались уязвимостью сервиса сокращения ссылок Bitly (bit.ly), изменив адреса назначения ранее опубликованных ссылок.

    В частности, ссылка в публикации Burger King за 2011 год, изначально ведущая на страницу поиска ресторанов сети, стала перенаправлять пользователей на статью в Википедии о нацистских концентрационных лагерях. Другая публикация компании теперь ведет на страницу об Адольфе Гитлере.

    Аналогичным образом была изменена ссылка в старом сообщении McDonald's, которая стала вести на статью о терактах 11 сентября 2001 года в США.

    Проблема также затронула архивные публикации Трампа. По данным издания, около 20 его старых сообщений содержали ссылки, перенаправляющие пользователей на сторонние страницы, видеоролики и другие материалы.

    При этом речь идет не о взломе аккаунтов компаний и лиц, а о подмене адресов, на которые ведут старые сокращенные ссылки Bitly. Предположительно, злоумышленники получили возможность повторно использовать ранее созданные короткие адреса и изменять их конечные адреса.

    Burger King сообщила об удалении одной из публикаций с измененной ссылкой. Пост McDonald's также был удален. Компании McDonald's и Bitly на момент публикации не предоставили комментариев.

    Дональд Трамп Хакерская атака (Кибератаки) McDonald’s New York Post
    Bir sıra məşhur şəxslərin və şirkətlərin "X" hesabları haker hücumlarına məruz qalıb
    44 filmi
    44 filmi

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