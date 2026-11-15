Аккаунты известных личностей и компаний в Х подверглись хакерской атаке

Старые публикации в аккаунтах известных личностей и компаний, в том числе президента США Дональда Трампа, фастфуд-гигантов Burger King и McDonald's, стали перенаправлять пользователей на сторонние интернет-страницы.

Как сообщает Report со ссылкой на New York Post, неизвестные злоумышленники воспользовались уязвимостью сервиса сокращения ссылок Bitly (bit.ly), изменив адреса назначения ранее опубликованных ссылок.

В частности, ссылка в публикации Burger King за 2011 год, изначально ведущая на страницу поиска ресторанов сети, стала перенаправлять пользователей на статью в Википедии о нацистских концентрационных лагерях. Другая публикация компании теперь ведет на страницу об Адольфе Гитлере.

Аналогичным образом была изменена ссылка в старом сообщении McDonald's, которая стала вести на статью о терактах 11 сентября 2001 года в США.

Проблема также затронула архивные публикации Трампа. По данным издания, около 20 его старых сообщений содержали ссылки, перенаправляющие пользователей на сторонние страницы, видеоролики и другие материалы.

При этом речь идет не о взломе аккаунтов компаний и лиц, а о подмене адресов, на которые ведут старые сокращенные ссылки Bitly. Предположительно, злоумышленники получили возможность повторно использовать ранее созданные короткие адреса и изменять их конечные адреса.

Burger King сообщила об удалении одной из публикаций с измененной ссылкой. Пост McDonald's также был удален. Компании McDonald's и Bitly на момент публикации не предоставили комментариев.