Bir sıra məşhur şəxslərin və şirkətlərin "X" hesabları haker hücumlarına məruz qalıb
- 15 noyabr, 2026
- 23:53
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp, "fast food" nəhəngləri "Burger King" və "McDonald's" da daxil olmaqla, məşhur şəxslərin və şirkətlərin hesablarındakı köhnə paylaşımlar istifadəçiləri üçüncü tərəf veb saytlarına yönləndirməyə başlayıb.
"Report"un "New York Post" qəzetinə istinadən məlumatına görə, naməlum kiber cinayətkarlar "Bitly" (bit.ly) link qısaltma xidmətinin zəifliyindən yararlanaraq, əvvəllər dərc edilmiş paylaşımların təyinat ünvanlarını dəyişdiriblər.
Xüsusən 2011-ci ildə "Burger King"də dərc olunmuş və əvvəlcə restoran axtarış səhifəsinə aparan bir link indi istifadəçiləri nasist həbs düşərgələri haqqında vikipediya məqaləsinə yönləndirir. Şirkətin başqa bir paylaşımı indi Adolf Hitler haqqında səhifəyə aparır.
Eynilə, "McDonald's"ın köhnə paylaşımındakı bir link dəyişdirilərək, ABŞ-də 11 sentyabr 2001-ci ildə baş verən terror hücumları haqqında bir məqaləyə yönləndirilib.
Problem Trampın arxivləşdirilmiş paylaşımlarına da təsir edib. Nəşrin məlumatına görə, onun təxminən 20 köhnə mesajında istifadəçiləri üçüncü tərəf səhifələrinə, videolarına və digər materiallara yönləndirən linklər var idi.
Bu, şirkətlərin və ya fərdlərin hesablarının sındırılmasını deyil, köhnə "Bitly"in qısaldılmış linklərinin göstərdiyi ünvanların dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Ehtimal ki, kiber cinayətkarlar əvvəllər yaradılmış qısa ünvanları yenidən istifadə edə və son URL-lərini dəyişdirə biliblər.
"Burger King" dəyişdirilmiş linki olan paylaşımlardan birinin silindiyini bildirib. "McDonald's"un da paylaşım da silinib. "McDonald's" və "Bitly" heç bir şərh verməyiblər.