ОПЕК+ решил сохранить добычу нефти на плановом уровне

Страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Страны решили продолжать действовать согласно текущей стратегии", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какое решение приняли страны ОПЕК+ на январь.

ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.

В результате ОПЕК+ рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На декабрь же они составляют 3,76 миллиона баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 4 января.