СМИ: США, Израиль и Сирия 24 июля проведут встречу по безопасности

Высокопоставленные представители США, Израиля и Сирии встретятся 24 июля для обсуждения вопросов безопасности на юге Сирии.

Высокопоставленные представители США, Израиля и Сирии встретятся 24 июля для обсуждения вопросов безопасности на юге Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Axios, переговоры пройдут под председательством спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака.

Это будет первая встреча после недавней эскалации в регионе и израильских ударов по Дамаску. Основное внимание будет уделено мерам безопасности на юге Сирии, а также укреплению координации между странами во избежание дальнейших кризисов, отмечает портал.

По его информации, место проведения встречи пока не раскрывается. Ранее переговоры между советником по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани проходили в Баку.