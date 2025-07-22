США и Филиппины заключили торговое соглашение

США заключили торговое соглашение с Филиппинами.

США заключили торговое соглашение с Филиппинами.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Как следует из его публикации, по итогам визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего в Вашингтон страны "заключили торговую сделку", по условиям которой Филиппины будут придерживаться в отношениях с США политики "открытого рынка и нулевых пошлин".

"Филиппины будут платить пошлину в размере 19%. Кроме того, мы будем сотрудничать в военной сфере", - добавил Трамп.