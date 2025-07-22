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Мерц: ЕС грозит экономическая неопределенность, если он не уладит конфликт с США

Мерц: ЕС грозит экономическая неопределенность, если он не уладит конфликт с США Европа столкнется с экономической неопределенностью, если не будет урегулирован тарифный конфликт с США.
Другие страны
22 июля 2025 г. 22:23
Мерц: ЕС грозит экономическая неопределенность, если он не уладит конфликт с США

Европа столкнется с экономической неопределенностью, если не будет урегулирован тарифный конфликт с США.

Как сообщает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Берлине.

"Эта торговая политика между партнерами - между Америкой и Европой - должна укреплять трансатлантический рынок, а не ослаблять его. Иначе этот конфликт нанесет еще больший ущерб, чем уже нанес, особенно для потребителей по обе стороны Атлантики", - сказал он. "Без такого решения [конфликта] мы рискуем столкнуться с экономической неопределенностью в то время, когда нам необходимо как раз противоположное", - добавил Мерц.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа.

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