Мерц: ЕС грозит экономическая неопределенность, если он не уладит конфликт с США

Европа столкнется с экономической неопределенностью, если не будет урегулирован тарифный конфликт с США.

Европа столкнется с экономической неопределенностью, если не будет урегулирован тарифный конфликт с США.

Как сообщает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Берлине.

"Эта торговая политика между партнерами - между Америкой и Европой - должна укреплять трансатлантический рынок, а не ослаблять его. Иначе этот конфликт нанесет еще больший ущерб, чем уже нанес, особенно для потребителей по обе стороны Атлантики", - сказал он. "Без такого решения [конфликта] мы рискуем столкнуться с экономической неопределенностью в то время, когда нам необходимо как раз противоположное", - добавил Мерц.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа.