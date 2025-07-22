Спецпосланник президента США направляется в Газу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Газу.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в район Газы.

Как передает Report, об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

"В ходе моего разговора с госсекретарем (США Марко Рубио - ред.) он отметил, что специальный посланник Уиткофф направляется сейчас в регион, в район Газы", - уточнила она.

Брюс подчеркнула, что США рассчитывают добиться "прекращения огня и установления гуманитарного коридора для доставки помощи".

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласилось на сделку с Израилем о перемирии и освобождении заложников, соглашение могут подписать в течение нескольких дней. 18 июля сообщалось, что ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.