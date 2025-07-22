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Самолет авиакомпании Air India загорелся после приземления

Самолет авиакомпании Air India загорелся после приземления Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, направлявшийся из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди индийской столицы, пассажиры были благополучно эвакуированы.
Другие страны
22 июля 2025 г. 21:47
Самолет авиакомпании Air India загорелся после приземления

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, направлявшийся из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди индийской столицы, пассажиры были благополучно эвакуированы.

Как передает Report, об этом авиакомпания сообщила в социальной сети X.

После приземления, когда находившиеся на борту уже начали выходить, произошло возгорание вспомогательной силовой установки, которая находится в хвостовой части воздушного судна. "Самолет получил некоторые повреждения, однако пассажиры и члены экипажа высадились в штатном режиме", - заявил авиаперевозчик.

Сообщается, что лайнер временно выведен из эксплуатации.

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Версия на азербайджанском языке "Air India" təyyarəsi enişdən sonra alovlanıb

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