Самолет авиакомпании Air India загорелся после приземления

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, направлявшийся из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди индийской столицы, пассажиры были благополучно эвакуированы.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Air India, направлявшийся из Гонконга в Нью-Дели, загорелся после приземления в международном аэропорту имени Индиры Ганди индийской столицы, пассажиры были благополучно эвакуированы.

Как передает Report, об этом авиакомпания сообщила в социальной сети X.

После приземления, когда находившиеся на борту уже начали выходить, произошло возгорание вспомогательной силовой установки, которая находится в хвостовой части воздушного судна. "Самолет получил некоторые повреждения, однако пассажиры и члены экипажа высадились в штатном режиме", - заявил авиаперевозчик.

Сообщается, что лайнер временно выведен из эксплуатации.