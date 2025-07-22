Азербайджанский дзюдоист: Золотая медаль Олимпийского фестиваля очень ценна для меня

Азербайджанский дзюдоист Рза Халилли, который завоевал золотую медаль на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (EYOF), рассказал о своих впечатлениях.

Азербайджанский дзюдоист Рза Халилли, который завоевал золотую медаль на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (EYOF), рассказал о своих впечатлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, спортсмен, занявший высшую ступень пьедестала в весовой категории 50 кг, сказал, что эта медаль представляет большую ценность для него:

"Я приложил большие усилия, чтобы дойти до финала. Однако опыт, полученный на международных соревнованиях, сказал свое слово. Завоевать золотую медаль на фестивале совсем не просто. Здесь участвуют лучшие дзюдоисты континента. Я очень счастлив, что дошел до финала и завоевал золотую медаль. Эта награда - самая ценная среди медалей, которые я завоевывал. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто внес вклад в мои достижения".

Отметим, что в финале Рза Халилли одолел испанца Алехандро Чиаррони.