Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп призвал Министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Президент США Дональд Трамп призвал Министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Как передает Report, его заявление прозвучало в ходе переговоров с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом, которые транслировал Белый дом.

"Главарем банды был президент Обама. Барак Хусейн Обама, слышали о таком? (...) Он виновен. Это была государственная измена. Они попытались своровать выборы", - сказал Трамп.

По его словам, в распоряжении директора национальной разведки США Тулси Габбард находятся тысячи документов, указывающих на "сговор" в администрации Обамы с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.