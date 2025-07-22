О нас

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Трамп обвинил Обаму в государственной измене Президент США Дональд Трамп призвал Министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Другие страны
22 июля 2025 г. 21:58
Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп призвал Министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Как передает Report, его заявление прозвучало в ходе переговоров с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом, которые транслировал Белый дом.

"Главарем банды был президент Обама. Барак Хусейн Обама, слышали о таком? (...) Он виновен. Это была государственная измена. Они попытались своровать выборы", - сказал Трамп.

По его словам, в распоряжении директора национальной разведки США Тулси Габбард находятся тысячи документов, указывающих на "сговор" в администрации Обамы с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp "Obamanın cinayətkar dəstəsi"nin üzvlərinin adlarını açıqlayıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi