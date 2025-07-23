В Сирии привлекут к ответственности виновных в событиях в Эс-Сувейде

Власти Сирии сформировали комитет для расследования убийств, совершенных во время эскалации ситуации в провинции Эс-Сувейда на юге страны, и привлекут к ответственности всех виновных в преступлениях.

Власти Сирии сформировали комитет для расследования убийств, совершенных во время эскалации ситуации в провинции Эс-Сувейда на юге страны, и привлекут к ответственности всех виновных в преступлениях.

Как передает Report, об этом сообщило управление по связям со СМИ Минобороны в переходном сирийском правительстве.

Согласно опубликованному в официальном Telegram-канале ведомства заявлению, Минобороны "следило за сообщениями о серьезных нарушениях, совершенных неизвестной группой в военной форме в городе Эс-Сувейда". "Был сформирован комитет для расследования случаев нарушений, совершенных в городе Эс-Сувейда, и выявления лиц, их совершивших", - говорится в тексте. "К лицам, совершившим нарушения в городе Эс-Сувейда, будут применены максимальные меры наказания, как только их личности будут установлены", - подчеркивается в документе.

Минобороны сообщило, что за расследованием комитета по военным нарушениям будет следить лично министр обороны Мурхаф Абу Касра. По его словам, которые приводятся в заявлении, ни один преступник не будет отпущен, "даже если он связан с министерством обороны".