Тушение пожара в Агдаме и Агдере осложняется взрывами мин

На территориях Агдамского и Агдеринского районов, освобожденных от оккупации, произошел пожар.

Пожар, охвативший территории Агдамского и Агдеринского районов, сопровождается взрывами мин, что значительно затрудняет работы по его ликвидации.

Как сообщает карабахское бюро Report , огонь, распространившийся до сел Газанчы и Сырхавенд в Агдере, до сих пор не потушен.

Особенно часты взрывы мин в направлении села Газанчы, где огонь охватил обширную территорию.

Сложный рельеф и минная опасность существенно осложняют действия спасателей.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к тушению привлечены подразделения Государственной службы противопожарной охраны.

Операция по ликвидации пожара продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

22:54

На территориях Агдамского и Агдеринского районов, освобожденных от оккупации, произошел пожар.

Как сообщает карабахское бюро Report, огонь постепенно распространился от сел Элагалы и Йени Гаралар Агдамского района, расположенных вдоль реки Хачынчай, охватив обширную территорию до сел Газанчы и Сырхавенд Агдеринского района.

В основном, горят сухая трава и кустарники, из-за чего пламя продолжает быстро распространяться.

Для тушения пожара привлечены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям. Личный состав из 50 человек с использованием специальной техники пытается не допустить перехода огня на лесной массив.



