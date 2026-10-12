Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    АБР: Электрификация железнодорожного участка Баладжары- Ялама обойдется почти в $450 млн

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 09:33
    АБР: Электрификация железнодорожного участка Баладжары- Ялама обойдется почти в $450 млн

    Совокупная стоимость проекта электрификации, установления систем сигнализации и телекоммуникаций на железнодорожном участке Баладжары - Ялама оценивается в 447,88 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), банк обеспечит финансовую поддержку проекта в размере 350 млн долларов.

    Функции исполнительного и реализующего органа проекта возложены на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Завершение реализации проекта намечено на 31 декабря 2030 года. План закупок рассчитан на 18 месяцев.

    В рамках проекта основная доля средств - 302 млн долларов США - предназначена для проведения строительно-монтажных и проектных работ, связанных с электрификацией, сигнализацией и телекоммуникациями. Помимо этого, структура затрат включает 10 млн долларов на услуги консультанта по контролю за ходом строительства, 3,4 млн долларов на привлечение индивидуальных специалистов в группу реализации проекта (PIU), 2,5 млн долларов на консультационные услуги по управлению проектом (PMC), 750 тыс. долларов на услуги независимой валидации безопасности, 100 тыс. долларов на проведение аудита проекта, а также 207 тыс. долларов на приобретение оборудования, мебели, автотранспорта и программного обеспечения финансового учета (1С) для группы реализации проекта.

    Финансирование проекта планируется осуществить совместными усилиями АБР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительства Азербайджана.

    Азербайджан входит в число членов АБР с 1999 года. За прошедший период банк вложил в страну порядка 5,6 млрд долларов, из которых 4,4 млрд долларов были направлены в государственный сектор, а 1,2 млрд долларов - в частный. Ключевыми направлениями финансирования выступают энергетика (1,7 млрд долларов) и транспортная отрасль (1,5 млрд долларов).

    Согласно новой стратегии партнерства, АБР намерен предоставить Азербайджану до 2,5 млрд долларов финансовых ресурсов.

    Азиатский банк развития был учрежден в 1966 году. Его штаб-квартира находится в Маниле. В состав АБР входят 69 стран-акционеров, включая 50 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Баладжары-Ялама Железные дороги Азиатский банк развития (АБР) Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Biləcəri-Yalama dəmir yolunu elektrikləşdirmək 450 milyon dollara başa gələcək
    ADB to provide $350M for Azerbaijan railway upgrade project
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей