АБР: Электрификация железнодорожного участка Баладжары- Ялама обойдется почти в $450 млн

Совокупная стоимость проекта электрификации, установления систем сигнализации и телекоммуникаций на железнодорожном участке Баладжары - Ялама оценивается в 447,88 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), банк обеспечит финансовую поддержку проекта в размере 350 млн долларов.

Функции исполнительного и реализующего органа проекта возложены на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Завершение реализации проекта намечено на 31 декабря 2030 года. План закупок рассчитан на 18 месяцев.

В рамках проекта основная доля средств - 302 млн долларов США - предназначена для проведения строительно-монтажных и проектных работ, связанных с электрификацией, сигнализацией и телекоммуникациями. Помимо этого, структура затрат включает 10 млн долларов на услуги консультанта по контролю за ходом строительства, 3,4 млн долларов на привлечение индивидуальных специалистов в группу реализации проекта (PIU), 2,5 млн долларов на консультационные услуги по управлению проектом (PMC), 750 тыс. долларов на услуги независимой валидации безопасности, 100 тыс. долларов на проведение аудита проекта, а также 207 тыс. долларов на приобретение оборудования, мебели, автотранспорта и программного обеспечения финансового учета (1С) для группы реализации проекта.

Финансирование проекта планируется осуществить совместными усилиями АБР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительства Азербайджана.

Азербайджан входит в число членов АБР с 1999 года. За прошедший период банк вложил в страну порядка 5,6 млрд долларов, из которых 4,4 млрд долларов были направлены в государственный сектор, а 1,2 млрд долларов - в частный. Ключевыми направлениями финансирования выступают энергетика (1,7 млрд долларов) и транспортная отрасль (1,5 млрд долларов).

Согласно новой стратегии партнерства, АБР намерен предоставить Азербайджану до 2,5 млрд долларов финансовых ресурсов.

Азиатский банк развития был учрежден в 1966 году. Его штаб-квартира находится в Маниле. В состав АБР входят 69 стран-акционеров, включая 50 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.