В Барде автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину
Происшествия
- 12 октября, 2026
- 09:27
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В Барде автомобиль сбил 71-летнюю женщину.
Как сообщает Report, Джафаров Низами Бархудар оглу на автомобиле марки Mercedes сбил пешехода Мурадову Асли Ягуб гызы (1955 г.р.).
От полученных травм женщина скончалась в Бардинской центральной районной больнице.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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