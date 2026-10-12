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    В Барде автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину

    Происшествия
    • 12 октября, 2026
    • 09:27
    В Барде автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину

    В Барде автомобиль сбил 71-летнюю женщину.

    Как сообщает Report, Джафаров Низами Бархудар оглу на автомобиле марки Mercedes сбил пешехода Мурадову Асли Ягуб гызы (1955 г.р.).

    От полученных травм женщина скончалась в Бардинской центральной районной больнице.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Барда
    Bərdədə avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
    44 - Tezliklə
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