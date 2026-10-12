İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bərdədə avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 09:16
    Bərdədə avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Bərdədə avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Cəfərov Nizami Bərxudar oğlu "Mercedes" markalı avtomobillə 1955-ci il təvəllüdlü piyada Muradova Əsli Yaqub qızını vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Cinayət işi Bərdə
    В Барде автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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