Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки танкера
В регионе
- 12 октября, 2026
- 08:40
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Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности двигателя танкера, следовавшего из Болгарии в Италию.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство DHA, инцидент произошел около 19:10 по местному времени.
Танкер IVYAN длиной 107 метров, перевозивший химические вещества под флагом Мальты, остановился у побережья Канлыджа. Судно оказалось всего в нескольких метрах от берега.
Для проведения спасательной операции к месту происшествия направлены катера береговой охраны и несколько буксиров.
О сроках возобновления судоходства в Босфорском проливе пока не сообщается.
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