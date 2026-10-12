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    Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки танкера

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 08:40
    Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки танкера

    Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности двигателя танкера, следовавшего из Болгарии в Италию.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство DHA, инцидент произошел около 19:10 по местному времени.

    Танкер IVYAN длиной 107 метров, перевозивший химические вещества под флагом Мальты, остановился у побережья Канлыджа. Судно оказалось всего в нескольких метрах от берега.

    Для проведения спасательной операции к месту происшествия направлены катера береговой охраны и несколько буксиров.

    О сроках возобновления судоходства в Босфорском проливе пока не сообщается.

    Босфорский пролив Танкеры с нефтью
    Bosfor boğazında kimyəvi tankerinin nasazlığı səbəbindən gəmi hərəkəti dayandırılıb
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