Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки танкера

Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за неисправности двигателя танкера, следовавшего из Болгарии в Италию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство DHA, инцидент произошел около 19:10 по местному времени.

Танкер IVYAN длиной 107 метров, перевозивший химические вещества под флагом Мальты, остановился у побережья Канлыджа. Судно оказалось всего в нескольких метрах от берега.

Для проведения спасательной операции к месту происшествия направлены катера береговой охраны и несколько буксиров.

О сроках возобновления судоходства в Босфорском проливе пока не сообщается.