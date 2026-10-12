Нефть марки Brent подешевела до $103,55 за баррель

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после подъема в пятницу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,12%) до $103,55 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,35 (1,47%), до $90,50 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на смягчение глобального дефицита топлива благодаря поставкам российского дизеля, пишет Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил, что провел "успешные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, на которых достигли соглашения, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после".