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    ЕС предложит на COP31 комплекс мер по сокращению выбросов парниковых газов

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 09:21
    ЕС предложит на COP31 комплекс мер по сокращению выбросов парниковых газов

    Европейский союз намерен добиться согласования комплекса мер по сокращению выбросов парниковых газов на предстоящем климатическом саммите COP31.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

    Согласно документу, Евросоюз предложит сосредоточиться на практической реализации уже принятых странами климатических обязательств.

    Одной из ключевых инициатив станет продление до 2040 года программы ООН по сокращению выбросов парниковых газов, срок действия которой истекает в этом году.

    При этом ЕС не планирует брать на себя новые обязательства по климатическому финансированию, что, по оценке Reuters, может вызвать разногласия с развивающимися странами.

    Напомним, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоится с 9 по 20 ноября 2026 года в городе Анталья, Турция.

    COP31 Европейский союз (ЕС) Турция
    Aİ COP31-də istixana qazları emissiyalarının azaldılması üzrə tədbirlər kompleksi təklif edəcək
    EU seeks climate emissions agreement at COP31 in Antalya
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