Всемирный банк сосредоточился на создании рабочих мест для 1,2 млрд молодых людей

Всемирный банк (ВБ) полностью сосредоточил свою деятельность на создании рабочих мест, чтобы обеспечить будущее 1,2 млрд молодых людей, которые достигнут совершеннолетия в ближайшие 15 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ВБ Аджай Банга в ходе осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.

"1,2 млрд молодых людей в ближайшие 15 лет достигнут 18-летнего возраста. Это может стать огромным демографическим дивидендом, если в период взросления они получат доступ к чистому воздуху и воде, здравоохранению, образованию и профессиональным навыкам. Став взрослыми, они должны иметь возможность приносить пользу обществу и быть его продуктивной частью", - сказал он.

Глава ВБ подчеркнул, что любые инфраструктурные проекты организации - от строительства дорог до открытия школ и медучреждений - теперь рассматриваются именно через призму создания рабочих мест.

В качестве успешного примера реализации такого курса он привел Сингапур. Банга также указал на ключевую роль частного капитала.

"Правительства создают условия, а частный сектор генерирует от 75% до 85% рабочих мест в любой стране. Именно к этому мы и стремимся", - добавил он.

Отвечая на вопрос о роли искусственного интеллекта (ИИ) на развивающихся рынках, глава банка отметил, что внимание должно быть направлено на прикладные решения.

"Речь идет о приложениях, которые могут колоссально повысить продуктивность работы школ, систем здравоохранения или сельского хозяйства", - отметил Банга.

Президент ВБ признал обоснованность опасений по поводу того, что ИИ может лишить людей работы на развивающихся рынках, назвав такой сценарий "возможным, но пока не доказанным".

По его убеждению, внедрение так называемого малого ИИ должно стать в первую очередь инструментом повышения производительности.