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    МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 135 пожаров, найдено 8 тел

    Происшествия
    • 12 октября, 2026
    • 09:34
    МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 135 пожаров, найдено 8 тел

    В Азербайджане за минувшую неделю произошло 135 пожаров.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    За указанный период были проведены аварийно-спасательные операции по 40 фактам нахождения граждан в беспомощном состоянии и 3 ДТП.

    В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 49 человек, включая 12 детей. В результате различных происшествий пострадали 9 человек, эвакуирован 21 человек, включая троих детей, найдены и переданы по назначению тела 8 человек.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub, 8 meyit aşkarlanıb
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