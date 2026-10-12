МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 135 пожаров, найдено 8 тел
Происшествия
- 12 октября, 2026
- 09:34
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане за минувшую неделю произошло 135 пожаров.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
За указанный период были проведены аварийно-спасательные операции по 40 фактам нахождения граждан в беспомощном состоянии и 3 ДТП.
В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 49 человек, включая 12 детей. В результате различных происшествий пострадали 9 человек, эвакуирован 21 человек, включая троих детей, найдены и переданы по назначению тела 8 человек.
Последние новости
06:14
МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в годФинансы
06:01
МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВПФинансы
05:44
В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕКДругие страны
05:09
Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %Другие страны
04:37
В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелюДругие страны
04:20
В Панаме произошло еще одно сильное землетрясениеДругие страны
03:55
Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФДругие страны
03:16
Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную суммуКомандные
02:45
Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергииВнешняя политика