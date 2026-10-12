МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 135 пожаров, найдено 8 тел

В Азербайджане за минувшую неделю произошло 135 пожаров.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

За указанный период были проведены аварийно-спасательные операции по 40 фактам нахождения граждан в беспомощном состоянии и 3 ДТП.

В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 49 человек, включая 12 детей. В результате различных происшествий пострадали 9 человек, эвакуирован 21 человек, включая троих детей, найдены и переданы по назначению тела 8 человек.