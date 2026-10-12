İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub, 8 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 09:20
    FHN: Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub, 8 meyit aşkarlanıb

    Ötən həftə ərzində 135 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 40 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 12-si azyaşlı olmaqla 49 nəfər xilas edilib, 9 nəfər xəsarət alıb, 3-ü azyaşlı olmaqla 21 nəfər təxliyə olunub, müxtəlif hadisələrlə əlaqədar (bağlı qapı, avtoqəza və s.) 8 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Meyit Yanğın hadisəsi
    МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 135 пожаров, найдено 8 тел
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