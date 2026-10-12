Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Посольство США в Азербайджане сегодня не работает

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 09:50
    Посольство США в Азербайджане сегодня не работает

    В посольстве США в Азербайджане сегодня, 12 октября, нерабочий день.

    Как сообщает Report, информация опубликована на официальной странице диппредставительства в Facebook.

    Согласно информации, это связано с отмечаемым в США федеральным праздником - Днем Колумба.

    День Колумба (Columbus Day) - это исторический праздник в честь прибытия Христофора Колумба на американский континент 12 октября 1492 года.

    Посольство США Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün fəaliyyət göstərməyəcək
    US embassy in Baku to be closed on Oct. 12
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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