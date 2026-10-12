Посольство США в Азербайджане сегодня не работает

В посольстве США в Азербайджане сегодня, 12 октября, нерабочий день.

Как сообщает Report, информация опубликована на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Согласно информации, это связано с отмечаемым в США федеральным праздником - Днем Колумба.

День Колумба (Columbus Day) - это исторический праздник в честь прибытия Христофора Колумба на американский континент 12 октября 1492 года.