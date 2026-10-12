ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün fəaliyyət göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 09:38
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ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün, oktyabrın 12-də fəaliyyət göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin feysbuk hesabında məlumat paylaşılıb.
Bildirilib ki, ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Kolumb Günü ilə əlaqədar işləməyəcək.
Xatırladaq ki, Kolumb Günü hər il oktyabrın 12-də Xristofor Kolumbun 1492-ci ildə Amerika qitəsinə çatmasının ildönümü münasibətilə qeyd olunur.
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