İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün fəaliyyət göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 09:38
    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün fəaliyyət göstərməyəcək

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün, oktyabrın 12-də fəaliyyət göstərməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin feysbuk hesabında məlumat paylaşılıb.

    Bildirilib ki, ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Kolumb Günü ilə əlaqədar işləməyəcək.

    Xatırladaq ki, Kolumb Günü hər il oktyabrın 12-də Xristofor Kolumbun 1492-ci ildə Amerika qitəsinə çatmasının ildönümü münasibətilə qeyd olunur.

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Diplomatik nümayəndəliklər Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Посольство США в Азербайджане сегодня не работает
    US embassy in Baku to be closed on Oct. 12
    MiniBoss
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