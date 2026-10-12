Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2026)

    Финансы
    • 12 октября, 2026
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9053 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 1,9948 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9053

    100 российских рублей

    1,9948

    1 австралийский доллар

    1,1863

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1274

    1 чешская крона

    0,0782

    1 китайский юань

    0,2540

    1 датская крона

    0,2549

    1 грузинский лари

    0,6557

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0178

    1 британский фунт

    2,2514

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1701

    1 швейцарский франк

    2,0472

    1 израильский шекель

    0,5543

    1 канадский доллар

    1,1921

    1 кувейтский динар

    5,4650

    100 казахстанских тенге

    0,3751

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5220

    1 молдавский лей

    0,0950

    1 норвежская крона

    0,1778

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6114

    1 польский злотый

    0,4342

    1 румынский лей

    0,3571

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3284

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4527

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3005

    1 Турецкая лира

    0,0345

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0379

    100 Японских йен

    1,0737

    1 Новозеландский доллар

    0,9531

    Золото

    7132,9705

    Серебро

    103,7669

    Платина

    2888,0450

    Палладий

    1968,4980
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.10.2026)
    CBA currency exchange rates (12.10.2026)
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