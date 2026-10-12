Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2026)
- 12 октября, 2026
- 09:12
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9053 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 1,9948 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9053
|
100 российских рублей
|
1,9948
|
1 австралийский доллар
|
1,1863
|
1 белорусский рубль
|
0,5638
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1274
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
1 китайский юань
|
0,2540
|
1 датская крона
|
0,2549
|
1 грузинский лари
|
0,6557
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0178
|
1 британский фунт
|
2,2514
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1701
|
1 швейцарский франк
|
2,0472
|
1 израильский шекель
|
0,5543
|
1 канадский доллар
|
1,1921
|
1 кувейтский динар
|
5,4650
|
100 казахстанских тенге
|
0,3751
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5220
|
1 молдавский лей
|
0,0950
|
1 норвежская крона
|
0,1778
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6114
|
1 польский злотый
|
0,4342
|
1 румынский лей
|
0,3571
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3284
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3005
|
1 Турецкая лира
|
0,0345
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0379
|
100 Японских йен
|
1,0737
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9531
|
Золото
|
7132,9705
|
Серебро
|
103,7669
|
Платина
|
2888,0450
|
Палладий
|
1968,4980