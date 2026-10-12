Ilham Aliyev Road to Victory
    Ilham Aliyev Road to Victory

    CBA currency exchange rates (12.10.2026)

    Finance
    • 12 October, 2026
    • 09:16
    CBA currency exchange rates (12.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9053 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.3% to 1.9948 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9053

    100 RUB (Russian ruble)

    1.9948

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1863

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5638

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1274

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0782

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2540

    1 DKK (Danish krone)

    0.2549

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6557

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2166

    1 INR (Indian rupee)

    0.0178

    1 GBP (British pound)

    2.2514

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1701

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0472

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5543

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.1921

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4650

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3751

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5220

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0950

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1778

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6114

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4342

    1 RON (Romanian leu)

    0.3571

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3284

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4527

    1 SDR (IMF)

    2.3005

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0345

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0379

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0737

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9531

    Gold (1 ounce)

    7,132.9705

    Silver (1 ounce)

    103.7669

    Platinum (1 ounce)

    2,888.0450

    Palladium (1 ounce)

    1,968.4980
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.10.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2026)
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Latest News

    00:28
    Ali Asadov sends congratulations to Morocco's first female head of government
    Foreign policy
    00:22
    Azerbaijani wrestlers win two gold medals at Vladikavkaz tournament
    Individual sports
    23:35
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on Cambodian Prime Minister's visit to Azerbaijan
    Foreign policy
    23:17
    Parviz Shahbazov: Oil market stability also depends on safe energy deliveries
    Energy
    23:11
    Georgia seeks role in China-Kyrgyzstan-Uzbekistan transport route
    Region
    22:34
    Education authorities inspect dress-code compliance in Baku schools
    Education and science
    22:15
    Photo
    Azerbaijani photo club continues 'landmine-free world' campaign in Sarajevo
    Foreign policy
    21:59
    Shaffer: Military outcome paved way for Armenia-Azerbaijan peace
    Foreign policy
    21:31
    29 foreign ministers accuse Iran of hostile hybrid activities
    Other countries
    All News Feed