Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.10.2026)
- 12 oktyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9053 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 1,9948 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9053
|
100 Rusiya rublu
|
1,9948
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1863
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1274
|
1 Çexiya kronu
|
0,0782
|
1 Çin yuanı
|
0,2540
|
1 Danimarka kronu
|
0,2549
|
1 Gürcü larisi
|
0,6557
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2514
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1701
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0472
|
1 İsrail şekeli
|
0,5543
|
1 Kanada dolları
|
1,1921
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4650
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3751
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5220
|
1 Moldova leyi
|
0,0950
|
1 Norveç kronu
|
0,1778
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6114
|
1 Polşa zlotası
|
0,4342
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3571
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3284
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3005
|
Türk lirəsi
|
0,0345
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0737
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9531
|
Qızıl
|
7132,9705
|
Gümüş
|
103,7669
|
Platin
|
2888,0450
|
Palladium
|
1968,4980