Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским "Уотфордом"

Сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан подписал первый профессиональный контракт с "Уотфордом".
Как передает Report, информация об этом размещена на сайте английского клуба.
Нападающий с 2023 года выступал за различные молодежные команды "Уотфорда", в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.
Напомним, что Андрей Шевченко играл за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. В январе 2024 года его избрали президентом Украинской ассоциации футбола.