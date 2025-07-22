Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским "Уотфордом"

Сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан подписал первый профессиональный контракт с "Уотфордом".

Сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан подписал первый профессиональный контракт с "Уотфордом".

Как передает Report, информация об этом размещена на сайте английского клуба.

Нападающий с 2023 года выступал за различные молодежные команды "Уотфорда", в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, что Андрей Шевченко играл за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". Является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. В январе 2024 года его избрали президентом Украинской ассоциации футбола.