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СМИ: Силы безопасности Сирии эвакуируют семьи бедуинов из Эс-Сувейды

СМИ: Силы безопасности Сирии эвакуируют семьи бедуинов из Эс-Сувейды Спецподразделения сирийских сил внутренней безопасности приступили ко второму этапу операции по вывозу из города Эс-Сувейда жителей, которых удерживали там в качестве заложников отряды самообороны друзской общины.
Другие страны
22 июля 2025 г. 22:11
СМИ: Силы безопасности Сирии эвакуируют семьи бедуинов из Эс-Сувейды

Спецподразделения сирийских сил внутренней безопасности приступили ко второму этапу операции по вывозу из города Эс-Сувейда жителей, которых удерживали там в качестве заложников отряды самообороны друзской общины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

Отмечается, что в операции принимают в этот раз участие сотрудники Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Колонна автобусов въехала в город, чтобы забрать семьи бедуинов, которые были захвачены и удерживались в плену с 13 июля, когда начались столкновения между местными вооруженными группировками. 21 июля из Эс-Сувейды было эвакуировано 1,5 тыс. человек, они были вывезены в соседнюю провинцию Дераа через пропускной пункт в городе Босра-эль-Харир.

Глава Совета сирийских племен шейх Мадар Хамад аль-Асаад заявил во вторник газете Asharq al-Awsat, что перемещение жителей носит временный характер. Он пояснил, что дома, в которых проживали семьи эвакуируемых граждан, "были разрушены, сожжены и разграблены". По словам шейха, выходцы из арабских племен составляют 30% населения Эс-Сувейды, христиане - 10%, а друзы - 60%.

Ранее представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба заявил, что все мирные граждане, желающие покинуть эту южную провинцию в связи с обострившейся ситуацией, будут вывезены из Эс-Сувейды. В дальнейшем власти обещают обеспечить их безопасное возвращение домой.

По сведениям газеты Asharq al-Awsat, общее число беженцев, покинувших южную провинцию из-за межобщинного конфликта, достигло 128 тысяч. Большинство из них переместилось в окрестности Дамаска и Дераа.

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