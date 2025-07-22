Национально-христианская партия "Зартонк" подала в прокуратуру два заявления против Пашиняна

Национально-христианская партия "Зартонк" написала два заявления в прокуратуру на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Национально-христианская партия "Зартонк" написала два заявления в прокуратуру на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщил в соцсети представитель партии, адвокат Ара Зограбян.

По его словам, в первом заявлении генпрокурора призывают обратить внимание на записи Пашиняна в соцсетях. В партии считают, что глава правительства со всей очевидностью дает указания правоохранительным органам и судебной системе, к примеру, провести задержания, завести уголовные дела, арестовать архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна.

Представители партии считают, что премьер нарушил конституционный принцип разделения власти, вмешался в систему правосудия, нарушил презумпцию невиновности, а партия "Гражданский договор" поддержала его в этом.

Второе заявление касается вмешательства премьера в деятельность Армянской Апостольской Церкви, пишет Зограбян. В партии отмечают, что Пашинян уже долгое время оказывает давление на Церковь, препятствуя ее нормальному функционированию.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью обострилось после публикаций премьер-министра Никола Пашиняна в соцсети, в которых он допустил крайне резкие высказывания и выступил с обвинениями в адрес высшего духовенства. Позднее он предложил изменить порядок избрания Католикоса всех армян, предполагая закрепление решающей роли государства в этом процессе. Помимо этого, Пашинян заявил, что готов лично возглавить "освобождение" Первопрестольного Эчмиадзина.