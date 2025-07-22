Турция рассчитывает на конструктивность диалога России с Украиной

В Турции рассчитывают на конструктивность итогов предстоящего третьего раунда переговоров России с Украиной и продолжение диалога.

В Турции рассчитывают на конструктивность итогов предстоящего третьего раунда переговоров России с Украиной и продолжение диалога.

Как передает Report, об этом сообщили в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я хочу напомнить вам заявление президента (Эрдогана - ред.) о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На что мы рассчитываем? На прекращение огня и мир в регионе. Думаю, это ожидает весь мир", - заявили представители турецкого лидера.

Отмечается, что турецкая сторона, в свою очередь, готова обеспечить безопасность двусторонних переговоров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Стамбуле состоятся 23 июля. Затем источник ТАСС сообщил, что делегации РФ и Украины встретятся 24 июля. Сегодня агентство проинформировало, что встреча возможно состоится в 20:00 в среду. Официально о точной дате переговоров не сообщапется.

РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.