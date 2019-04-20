Казахстанская компания доставит самоподъемную плавучую буровую установку в Азербайджан

Казахстанская "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" проводит подготовительные работы по доставке самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) Satti в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, по словам генерального директора компании Марата Орманова доставка планируется до 1 июня.

По его словам, согласно подписанному протоколу между АО "НК "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), казахстанская нацкомпания ответственна за доставку СПБУ Satti на судоверфь CDC. "Оператором по буксировке буровой назначено ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". В рамках сотрудничества также предусмотрена модернизация установки, что даст возможность безопасного и эффективного бурения разведочных скважин глубиной более шести километров. Специалисты "КазМунайГаза" будут участвовать в бурении и окажут техподдержку в эксплуатации установки в азербайджанском секторе Каспийского моря", – отметил М. Орманов.