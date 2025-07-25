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В нескольких районах на юге Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии

В нескольких районах на юге Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии Сегодня в зоне обслуживания Южного регионального управления по обеспечению и продаже электроэнергии (RETSİ) будут проводиться ремонтные и восстановительные работы.
Энергетика
25 июля 2025 г. 08:51
В нескольких районах на юге Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в зоне обслуживания Южного регионального управления по обеспечению и продаже электроэнергии (RETSİ) будут проведены ремонтные и восстановительные работы.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с этим подача электроэнергии будет временно ограничена с 10:00 до 11:00 в села Аразбары, Нариманкенд и Самедабад Билясуварского района, с 08:00 до 12:00 - в населенные пункты Абазаллы, Бойханлы, Джелайыр, Дяляли, Корлар, Кюлюнджлю, Гараказымлы, Мяликгасымлы, Маммедрзалы, Мешедиляр, Мирзали, Моранлы, Новрузаллы, Шюкюрлю, Татлар, Тякля, Юсифли и Зярбяли Джалилабадского района, с 12:00 до 16:00 — в часть города Гёйтепе, а также в села Агдаш, Ахтахана, Бяджиряван, Дарылык, Фятуллагышлаг, Хязиабад, Привольное, Сойугбулаг, Шыхлар Джалилабадского района, с 10:00 до 12:00 — в поселки Гярмятюк, Гиркан и села Даркуба, Дашдалыкджар, Ханбулаг, Кяргялян, Косалар, Гурумба, Лювясяр, Рво, Сабир, Сияблы, Сиявяр, Шаглакуча, Шову, Вел Лянкяранского района.

После завершения работ подача электроэнергии в указанные населённые пункты будет восстановлена.

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