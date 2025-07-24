О нас

Нефть подорожала на данных по запасам в США

Нефть подорожала на данных по запасам в США Мировые цены на нефть выросли после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении высокого спроса в летний сезон.
Энергетика
24 июля 2025 г. 09:59
Нефть подорожала на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть выросли после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении высокого спроса в летний сезон.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до $68,75 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до $65,53.

В среду управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные по объему запасов нефти в стране. Так, за неделю, завершившуюся 18 июля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 3,2 млн баррелей, или на 0,8%, - до 419 млн баррелей, что оказалось больше, чем ожидали аналитики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi