Нефть подорожала на данных по запасам в США

Мировые цены на нефть выросли после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении высокого спроса в летний сезон.

Мировые цены на нефть выросли после выхода статистики по объему запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые свидетельствуют о сохранении высокого спроса в летний сезон.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до $68,75 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до $65,53.

В среду управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные по объему запасов нефти в стране. Так, за неделю, завершившуюся 18 июля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) сократились на 3,2 млн баррелей, или на 0,8%, - до 419 млн баррелей, что оказалось больше, чем ожидали аналитики.