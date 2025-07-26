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Moody's повысило рейтинг Турции, изменив прогноз на стабильный

Moody's повысило рейтинг Турции, изменив прогноз на стабильный Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги эмитента Турции в иностранной и национальной валюте с B1 до Ba3 и изменило прогноз с позитивного на стабильный.
Финансы
26 июля 2025 г. 01:24
Moody's повысило рейтинг Турции, изменив прогноз на стабильный

Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги эмитента Турции в иностранной и национальной валюте с B1 до Ba3 и изменило прогноз с позитивного на стабильный.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, повышение рейтинга отражает усиление эффективной политики, в частности, приверженность центрального банка денежно-кредитной политике, которая снижает инфляционное давление, сокращает экономические дисбалансы и постепенно восстанавливает доверие к турецкой лире.

Агентство Moody's также отметило снижение риска изменения курса.

Инфляция в Турции снизилась до 35% в годовом исчислении в июне 2025 года с 72% в июне 2024 года. По прогнозам Moody's, годовая инфляция снизится примерно до 30% к концу 2025 года и примерно до 20% к концу 2026 года. Moody's ожидает, что реальный рост ВВП замедлится до 2,2% в 2025 году с 3,2% в 2024 году, а затем снова вырастет до 3,2% в 2026 году.

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