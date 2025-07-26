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Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд

Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня
Другие страны
26 июля 2025 г. 02:06
Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд

Камбоджа отвергает обвинения в нападении на соседний Таиланд и призывает к немедленному и безоговорочному прекращению огня

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа.

"Как они могут обвинять нас, маленькую нацию с в три раза меньшей армией и без полностью оснащенных ВВС, в нападении на такого большого соседа, как Таиланд? Мы этого не делаем", - сказал дипломат.

По его словам, Камбоджа требует "немедленного и безоговорочного прекращения огня" и призывает к "мирному разрешению споров". Пномпень рассчитывает, что члены Совета безопасности ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическим путем, добавил постпред.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. По некоторым сведениям, Камбоджа выпустила беспилотники в направлении Таиланда и атаковала тайских бойцов ракетными гранатами, из-за чего ВС страны были вынуждены открыть ответный огонь.

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