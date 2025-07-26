На берегу Каспийского моря появится IT-хаб

IT-хаб планируют создать на берегу Каспийского моря - его презентуют на III международном Каспийском цифровом форуме в октябре 2025 года, который пройдет в Дагестане.

IT-хаб планируют создать на берегу Каспийского моря - его презентуют на III международном Каспийском цифровом форуме в октябре 2025 года, который пройдет в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов.

По его словам, это будет круглогодичный центр подготовки IT-специалистов, сочетающий обучение, разработку цифровых продуктов и отдых. В хабе планируют разместить центр обработки данных и хранилище.