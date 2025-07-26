Трамп призвал Европу отказаться от ветряных турбин

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал ветроэнергетику, заявив, что Европа должна отказаться от ветроэнергетических установок.

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал ветроэнергетику, заявив, что Европа должна отказаться от ветроэнергетических установок.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам после прибытия в Глазго.

По его словам, ветряные турбины "разрушают красивые поля и долины и убивают птиц". "Вы губите свои страны", - добавил Трамп.

Трамп не раз высказывался против ветроэнергетики. Ранее он уже заявлял, что не желает видеть ветряные турбины рядом с объектами Trump Organisation. К слову, компания Трампа, активами которой управляют его дети, ранее проиграла судебный процесс против правительства Шотландии из-за строительства ветропарка неподалеку от принадлежащего ей гольф-клуба в Абердиншире. В иске утверждалось, что турбины портят вид для игроков. Во время визита в Шотландию Трамп планирует посетить этот гольф-клуб в Абердиншире накануне его открытия 13 августа, а также еще один - недалеко от Тернберри, также принадлежащий его семье.