Вугар Гюльмамедов: Бюджетирование, нацеленное на результат, нужно закрепить в законе
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 14:46
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В Азербайджане бюджетное планирование в настоящее время строится на основе заявок, однако Министерство финансов в качестве пилотного проекта параллельно переходит к бюджетированию, ориентированному на результат (БОР).
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".
"Прежде всего, в законе "О бюджетной системе" необходимо четко закрепить применение БОР", - отметил он.
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