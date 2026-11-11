Вугар Гюльмамедов: Бюджетирование, нацеленное на результат, нужно закрепить в законе

В Азербайджане бюджетное планирование в настоящее время строится на основе заявок, однако Министерство финансов в качестве пилотного проекта параллельно переходит к бюджетированию, ориентированному на результат (БОР).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

"Прежде всего, в законе "О бюджетной системе" необходимо четко закрепить применение БОР", - отметил он.