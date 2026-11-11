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    Vüqar Gülməmmədov: "Qanunda nəticə əsaslı büdcənin tətbiqi təsbit olunmalıdır"

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 14:10
    Vüqar Gülməmmədov: Qanunda nəticə əsaslı büdcənin tətbiqi təsbit olunmalıdır
    Vüqar Gülməmmədov

    Hazırda Azərbaycanda büdcə planlaşdırması sifariş əsaslı olsa da, paralel olaraq Maliyyə Nazirliyi pilot layihə qismində nəticə əsaslı büdcə modelinə keçir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, İnsan hüquqları və Regional məsələlər komitələrinin birgə iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Büdcə sistemi haqqında" qanunda birmənalı təsbit yoxdur ki, bütün bunlar haqqında daha geniş məlumat verilsin, büdcə layihəsində maliyyə göstəriciləri ilə yanaşı qeyri-maliyyə göstəriciləri – natural göstəricilər də olsun. Hazırda sənəddə sadəcə 8 sahə üzrə pilot layihə var. Təəssüf edirəm ki, audit nəticələrinə görə, son 5 ildə pilot layihəyə ilk qoşulan sahələrin təqdim etdiyi hesabatlarla Maliyyə Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirdiyi məlumatlar arasında uyğunsuzluq var. Ona görə, ilk növbədə "Büdcə sistemi haqqında" qanunda nəticə əsaslı büdcənin tətbiqi birmənalı təsbit olunmalıdır", - deyə o qeyd edib.

    Vüqar Gülməmmədov Hesablama Palatası Dövlət büdcəsi Qanun layihəsi Milli Məclis
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