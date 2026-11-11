Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Эфиопия обозначила три приоритетных направления COP32

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 14:25
    Эфиопия обозначила три приоритетных направления COP32

    Эфиопия обозначила три приоритетных направления, на которых будет сосредоточено внимание в ходе климатической конференции COP32.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, выступая на саммите лидеров COP31.

    Он напомнил, что Эфиопия примет COP32 в 2027 году.

    "В центре нашей повестки будут заблаговременные меры: выделение финансирования при поступлении предупреждений и оказание первоочередной помощи тем, кто подвергается наибольшему риску. Эта работа должна начаться уже сейчас. Каждое финансовое обязательство должно давать ответы на три вопроса: сколько, к какому сроку и на каких условиях?" - отметил он.

    Ахмед Али подчеркнул, что эти ответы должны быть достаточно четкими, чтобы правительства могли планировать бюджеты, инвесторы - принимать инвестиционные решения, а местные сообщества - готовиться к возможным последствиям.

    Премьер-министр также отметил, что развивающимся странам необходимы международная поддержка и доступное климатическое финансирование. По его словам, они выплачивают почти $1 трлн в виде процентов по государственному долгу, а высокая стоимость заимствований ограничивает возможности инвестировать в повышение климатической устойчивости.

    Он также призвал страны, на которые приходится наибольшая ответственность за выбросы и которые располагают необходимыми ресурсами, взять на себя ведущую роль в их сокращении в текущем десятилетии.

    "Эфиопия будет тесно сотрудничать с председательством COP31 для достижения успешных результатов конференции. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Эфиопии - на земле истоков", - заключил он.

    Абий Ахмед Али COP31 COP32 Эфиопия
    Efiopiya COP32-nin üç prioritet istiqamətini açıqlayıb
    Ethiopia outlines three priorities for COP32
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