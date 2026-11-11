Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Южная Корея выделит $20 млн в фонд АБР для проектов в области ИИ

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 14:22
    Южная Корея выделит $20 млн в фонд АБР для проектов в области ИИ

    Южная Корея обязалась внести $20 млн целевой фонд Азиатского банка развития (АБР), предназначенный для поддержки проектов развития искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в Министерстве финансов и экономики страны.

    Сообщается, что представители министерства в Сеуле провели консультативную встречу с делегацией АБР, в ходе которой стороны подписали соглашение о внесении вклада в целевой фонд.

    Цель фонда – поддержка деятельности Центра инноваций и развития искусственного интеллекта, который будет создан в Южной Корее.

    Искусственный интеллект (ИИ) Южная Корея Азиатский банк развития (АБР)
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:26
    Фото
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Бизнес
    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    Лента новостей