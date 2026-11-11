Южная Корея выделит $20 млн в фонд АБР для проектов в области ИИ

Южная Корея обязалась внести $20 млн целевой фонд Азиатского банка развития (АБР), предназначенный для поддержки проектов развития искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в Министерстве финансов и экономики страны.

Сообщается, что представители министерства в Сеуле провели консультативную встречу с делегацией АБР, в ходе которой стороны подписали соглашение о внесении вклада в целевой фонд.

Цель фонда – поддержка деятельности Центра инноваций и развития искусственного интеллекта, который будет создан в Южной Корее.