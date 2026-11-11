В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, России и США

В Абу-Даби во второй день возобновились трехсторонние переговоры представителей Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

"Сначала состоится трехсторонняя встреча с участием США и России. После этого мы проведем отдельную встречу с нашими европейскими партнерами", - отметил он.

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

Отметим, что первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивным и достаточно содержательным.