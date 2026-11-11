В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, России и США
Другие страны
- 11 ноября, 2026
- 12:39
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В Абу-Даби во второй день возобновились трехсторонние переговоры представителей Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
"Сначала состоится трехсторонняя встреча с участием США и России. После этого мы проведем отдельную встречу с нашими европейскими партнерами", - отметил он.
Украинскую делегацию на переговорах возглавляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.
Отметим, что первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивным и достаточно содержательным.
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