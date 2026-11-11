Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, России и США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 12:39
    В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, России и США

    В Абу-Даби во второй день возобновились трехсторонние переговоры представителей Украины, России и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

    "Сначала состоится трехсторонняя встреча с участием США и России. После этого мы проведем отдельную встречу с нашими европейскими партнерами", - отметил он.

    Украинскую делегацию на переговорах возглавляет глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Отметим, что первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивным и достаточно содержательным.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Абу-Даби (ОАЭ)
    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub
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